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Aftonbladet: в Швеции избили организатора акций с сожжением Корана

19:58
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Данных о состоянии потерпевшего нет

В пригороде Стокгольма напали на одного из организаторов акций с сожжением священных писаний, в том числе и Корана, передает издание Aftonbladet со ссылкой на источник из близкого окружения радикального активиста.

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Напомним, что на прошлой неделе правоохранительные органы Швеции в очередной раз выдали разрешение на проведение акции с демонстративным сожжением Корана. По данным МВД, на этот раз активисты планируют сжечь священную книгу напротив посольства Ирана.

Как уточнили авторы публикации, один из главных сторонников сожжения священных писаний Салван Момика подвергся нападению в пригороде Стокгольма.

При этом собеседник издания подчеркнул, что сегодня днем к организатору подобного рода акций подошел неизвестный мужчина в боксерских перчатках и нанес ему несколько ударов в лицо.

В издании также добавили, что данных о состоянии здоровья потерпевшего нет.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что власти страны планируют пересмотреть закон об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением священных писаний, в том числе и Корана.

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