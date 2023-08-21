ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Зеленского уберут": в США раскрыли последствия отказа Украины от переговоров с Россией

20:19
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Украинское правительство будет свергнуто

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от возобновления переговорного процесса с Россией приведет к свержению действующей власти в стране. Об этом в интервью американскому журналисту Гарланду Никсону заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.  

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ обескуражены подвигом российских танкистов
"Никаких прогнозов?": экс-агента ЦРУ насмешили слова Байдена о поражении Путина на Украине

Как отметил бывший разведчик, принятый украинским парламентом закон о запрете инициации мирного соглашения с Россией рано или поздно приведет к "тотальному уничтожению" ВСУ.

"В результате этого на Украине начнутся внутренние потрясения, которые ликвидируют правительство Зеленского", - заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом аналитик подчеркнул, что киевский режим не имеет права "диктовать" какие-либо условия Москве, поскольку провал контрнаступления ВСУ привел к "неблагоприятным последствиям" для украинской стороны. По его словам, мирное урегулирование конфликтной ситуации на Украине возможно лишь при удовлетворении всех требований России.   

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что заявления действующего хозяина Белого дома Джо Байдена о поражении президента России Владимира Путина на Украине вызывают смех. По мнению аналитика, высказывания американских политиков об успехе наступательных действий ВСУ в зоне военной спецоперации не имеют ничего общего с реальным положением дел.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.