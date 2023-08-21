Украинское правительство будет свергнуто

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от возобновления переговорного процесса с Россией приведет к свержению действующей власти в стране. Об этом в интервью американскому журналисту Гарланду Никсону заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.

Как отметил бывший разведчик, принятый украинским парламентом закон о запрете инициации мирного соглашения с Россией рано или поздно приведет к "тотальному уничтожению" ВСУ.

"В результате этого на Украине начнутся внутренние потрясения, которые ликвидируют правительство Зеленского", - заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом аналитик подчеркнул, что киевский режим не имеет права "диктовать" какие-либо условия Москве, поскольку провал контрнаступления ВСУ привел к "неблагоприятным последствиям" для украинской стороны. По его словам, мирное урегулирование конфликтной ситуации на Украине возможно лишь при удовлетворении всех требований России.

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что заявления действующего хозяина Белого дома Джо Байдена о поражении президента России Владимира Путина на Украине вызывают смех. По мнению аналитика, высказывания американских политиков об успехе наступательных действий ВСУ в зоне военной спецоперации не имеют ничего общего с реальным положением дел.

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