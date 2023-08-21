Минсельхоз опроверг информацию о грядущем подорожании хлеба в России

Роста цен на хлебобулочные изделия не будет

Информация о значительном подорожании хлебобулочных изделий не соответствует действительности, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление пресс-службы Минсельхоза России.

"Динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровень общей инфляции", - заявили в ведомстве.

При этом в министерстве подчеркнули, что розничная цена на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки за первые шесть месяцев текущего года практически не изменилась. Уточняется, что на данный момент цены на муку у российских производителей примерно на 15 процентов ниже, чем годом ранее.

Как отметили в ведомстве, рост цен на сельскохозяйственную продукцию не окажет влияния на себестоимость производства хлеба. Основная доля производственных затрат приходится на логистику и электроэнергию, заключили в Минсельхозе.

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что в ближайшее время ожидается рост цен на мировом рынке сельскохозяйственной продукции. По словам министра, триггером роста мировых цен на зерно является нестабильная ситуация в черноморском регионе.

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