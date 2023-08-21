"Не заиграйтесь в самолетики": Медведев предостерег Европу от поставок F-16 Киеву

Страны ЕС совершают ошибку

Ведущие страны Европы должны задуматься о последствиях "игр в самолетики". Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки", - написал Медведев, комментируя слова главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок, которая в ходе очередного брифинга назвала решение о передаче Киеву самолетов F-16 "хорошим днем для Украины".

При этом политик подчеркнул, что оказание дальнейшей помощи киевскому режиму может привести к началу военной спецоперации ВС России на европейском континенте.

Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что передача властями Дании истребителей F-16 Украине повлечет за собой лишь эскалацию конфликта. По мнению высокопоставленного дипломата, такими действиями ведущие страны Европы "толкают киевский режим в пропасть".

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