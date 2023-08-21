Посольство США рекомендовало американцам покинуть Белоруссию

Американцы должны немедленно выехать из страны через оставшиеся пограничные переходы

Американские власти в связи с закрытием пограничных пунктов пропуска на белорусско-литовской границе призвал граждан США немедленно покинуть территорию Белоруссии, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальный документ, опубликованный Госдепартаментом США.

"Граждане США, находящиеся в Белоруссии, должны немедленно покинуть страну", - говорится в сообщении.

При этом в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что гражданам США необходимо выехать за пределы страны через оставшиеся пограничные переходы, которые расположены на границе Латвии и Литвы.

Как уточнили в Госдепартаменте, такие меры предосторожности необходимы для обеспечения безопасности американских граждан, поскольку Минск продолжает поддерживать "агрессивную политику" Москвы в отношении киевского режима.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нарушение государственной границы Белоруссии военнослужащими ВСУ заставит Минск принять участие в украинском конфликте. По словам белорусского лидера, при необходимости власти страны продолжат оказывать Москве военную и финансовую поддержку.

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