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Посольство США рекомендовало американцам покинуть Белоруссию

21:30
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Американцы должны немедленно выехать из страны через оставшиеся пограничные переходы

Американские власти в связи с закрытием пограничных пунктов пропуска на белорусско-литовской границе призвал граждан США немедленно покинуть территорию Белоруссии, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальный документ, опубликованный Госдепартаментом США.  

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"Граждане США, находящиеся в Белоруссии, должны немедленно покинуть страну", - говорится в сообщении.

При этом в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что гражданам США необходимо выехать за пределы страны через оставшиеся пограничные переходы, которые расположены на границе Латвии и Литвы.

Как уточнили в Госдепартаменте, такие меры предосторожности необходимы для обеспечения безопасности американских граждан, поскольку Минск продолжает поддерживать "агрессивную политику" Москвы в отношении киевского режима.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нарушение государственной границы Белоруссии военнослужащими ВСУ заставит Минск принять участие в украинском конфликте. По словам белорусского лидера, при необходимости власти страны продолжат оказывать Москве военную и финансовую поддержку.

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