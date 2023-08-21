Действия Зеленского приведут к разрушению страны

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от инициации мирного соглашения с Россией приведет к "тотальному разрушению" страны. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский журналист Джексон Хинкл.

"Украина лишится выхода к морю, Польша вторгнется на запад страны при помощи США, а Россия достигнет своих военных целей", - заявил Хинкл, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом американский журналист подчеркнул, что, несмотря на отказ украинской стороны от возобновления переговорного процесса, власти России смогут урегулировать конфликтную ситуацию "на выгодных для себя условиях".

Он также добавил, что президент России Владимир Путин знает о геополитических устремлениях США и ЕС в Восточной Европе. В связи с этим российская сторона готова к решительным действиям для достижения своих целей на Украине.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от возобновления переговорного процесса с Россией приведет к свержению действующей власти в стране.

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