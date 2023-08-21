Четверо детей погибли в ДТП в Ростовской области

Всего жертвами аварии стали восемь человек

Восемь человек, в их числе четыре ребенка, погибли в результате страшной аварии в Волгодонском районе Ростовской области. Об этом сообщает администрация региона.

Пока известно лишь, что на трассе произошло лобовое столкновение двух машин. Одна из них вылетела в кювет, другую развернуло поперек дороги.

Причины случившегося выясняются. На месте сейчас работают следователи. Движение на этом участке в сторону Ростова-на-Дону ограничено. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

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