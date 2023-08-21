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Швеция не планирует поставлять Украине истребители Gripen

22:17
  • понедельник
  • 21 августа 2023

Стокгольм выступает за передачу самолетов ВСУ

Власти Швеции не планируют передавать ВСУ истребители Gripen. Об этом в интервью новостному телеканалу TV4 заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

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"Мы не будем отправлять на Украину истребители Gripen", - заявил Кристерсон, чьи слова приводит РИА Новости

При этом политик подчеркнул, что, несмотря на это, власти Швеции работают в коалиции с другими странами Европы для обеспечения "летного потенциала" Украины.

Он также добавил, что отказ в предоставлении Киеву шведских самолетов обусловлен тем, что Стокгольм все еще не состоит в составе НАТО. По его словам, до присоединения к военно-политическому блоку правительство Швеции не имеет права давать "гарантии безопасности" кому-либо.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ведущие страны Европы должны задуматься о последствиях "игр в самолетики". По мнению политика, оказание дальнейшей помощи Киеву может привести к началу военной спецоперации ВС России в ЕС. 

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