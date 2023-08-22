С поздравлением к россиянам обратился Владимир Путин
Сегодня в России отмечают День Государственного флага. Торжественные мероприятия, концерты, спортивные состязания и флешмобы проходят во всех регионах страны.
Первыми праздник встретили жители Дальнего Востока и Сибири. В Благовещенске прошли показательные выступления роты почетного караула и команды парашютистов ДОСААФ.
Красноярцы развернули триколор на вершине знаменитой Манской петли - одном из самых живописных мест края. Отмечают День флага и на околоземной орбите, где сейчас работают наши космонавты. С поздравлением к россиянам обратился Владимир Путин.
"Россия – тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг – это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперёд, до победы, утверждать славу России", - отметил президент.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"