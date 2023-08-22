Минобороны опубликовало кадры боевой работы российских танкистов

Они наносят точные удары по бронетехнике ВСУ

Информация о ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Минобороны опубликовало новые кадры боевой работы наших танкистов.

Бойцы Южного военного округа наносят точные удары по укреплённым позициям и бронетехнике ВСУ. Огневые точки неонацисты оборудуют в полуразрушенных домах прямо в населённых пунктах, пытаясь использовать мирных людей в качестве живого щита.

Корректировать огонь экипажам Т-72 И Т-90 помогают расчёты беспилотников. А благодаря отличной маскировке наши боевые машины практически незаметны для украинских радикалов, это позволяет им приблизиться к цели на минимальное расстояние и нанести точные сокрушительные удары.

На южном фланге Артёмовского направления объекты противника эффективно уничтожают российские десантники из Приморья. Они применяют дроны-камикадзе - это беспилотники максимально простой конструкции с поражающими элементами, с их помощью оператор может преследовать цель и наносить удары на скорости до 140 километров в час. Этими БПЛА легко управлять, но сбить их - задача для противника крайне сложная.

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