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Атака ВСУ была сорвана: названы новые герои СВО

08:56
  • вторник
  • 22 августа 2023

Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества и профессионализма наших защитников Донбасса. Сержант Константин Саврасов вместе со своим миномётным расчётом прикрывал продвижение российских войск и сдерживал натиск украинских радикалов. Они пытались прорвать нашу оборону.

Константин прицельным огнём уничтожил пять единиц техники ВСУ, а также большое количество неонацистов. Смелость и отвага сержанта Саврасова, а также профессионализм его подчиненных позволили удержать оборону и нанести противнику значительный урон.

Старший лейтенант Павел Константинов при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружил замаскированные позиции противника, на которых неонацисты разместили технику и места сосредоточения живой силы ВСУ. Павел оперативно передал координаты для нанесения ударов, а затем корректировал огонь наших артиллеристов, в результате атака, которую готовили радикалы, была сорвана.

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