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ФСБ показала документы об убийстве мирных людей латышскими карателями в годы ВОВ

09:04
  • вторник
  • 22 августа 2023

Сотрудниками СМЕРШ были выявлены и ликвидированы 33 волостные организации "айзсаргов"

ФСБ России опубликовало рассекреченные архивные документы о зверствах пособников нацистов в годы оккупации Латвийской ССР. Преступления против мирных жителей совершали члены местной радикальной организации "Айзсарги".

В рассекреченных бумагах приводятся подробные данные о создании структуры, члены которой участвовали в расстрелах мирных жителей и карательных операциях против партизан в Белоруссии, Ленинградской и Калининской области.

По словам очевидцев, этих чудовищных преступлений только за один день, 20 июня 1942 года - пособники немецких захватчиков зверски убили 713 евреев и 28 цыган. К концу войны сотрудниками СМЕРШ были выявлены и ликвидированы 33 волостные организации "айзсаргов", а также арестованы десятки её руководителей и активных участников.

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