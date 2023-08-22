ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

07:55
  • вторник
  • 22 августа 2023

На места происшествий выехали спецслужбы

Силами противовоздушной обороны в Подмосковье были сбиты два беспилотника. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов", – написал Сергей Собянин, добавив, что на места происшествий выехали спецслужбы.

Как накануне сообщили в Минобороны, Киев предпринял две попытки атак при помощи беспилотников – в 06:50 и 08:16 утра 21 августа. Один из них был подавлен средствами РЭБ, потерял управление и потерпел крушение в Рузском районе Подмосковья. Президенту России доложили о данных инцидентах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Обстановка на месте падения беспилотника в Подмосковье
Обстановка на месте падения беспилотника в Подмосковье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.