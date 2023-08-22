Собянин сообщил об уничтожении двух ударных беспилотников силами ПВО

На места происшествий выехали спецслужбы

Силами противовоздушной обороны в Подмосковье были сбиты два беспилотника. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов", – написал Сергей Собянин, добавив, что на места происшествий выехали спецслужбы.

Как накануне сообщили в Минобороны, Киев предпринял две попытки атак при помощи беспилотников – в 06:50 и 08:16 утра 21 августа. Один из них был подавлен средствами РЭБ, потерял управление и потерпел крушение в Рузском районе Подмосковья. Президенту России доложили о данных инцидентах.

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