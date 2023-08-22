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Российский истребитель уничтожил катер ВСУ в Черном море

08:03
  • вторник
  • 22 августа 2023

Украинское судно направлялось к российским газодобывающим установкам

Разведывательный катер ВСУ уничтожен возле российских газодобывающих установок в Черном море.  Судно обнаружил и ликвидировал истребитель Черноморского флота.

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Это не первая попытка украинских военных атаковать объекты в Крыму. В частности, ВСУ несколько раз использовали катера-дроны для нападения на Кымский мост, большую часть беспилотников удается уничтожить. Также был уничтожен морской дрон при попытке атаковать корабли Черноморского флота "Пытливый" и "Василий Быков".

Как сообщило в Telegram-канале Минобороны России, экипаж самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота обнаружил катер ВСУ в районе российских газодобывающих установок минувшей ночью. Украинское судно было уничтожено.

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