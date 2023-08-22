Следком установил причастных к трагической экскурсии по коллектору Неглинки

Погибли люди

Следователи установили трех человек, причастных к организации экскурсии по подводному коллектору столичной реки Неглинки, в результате которой погибли люди. Об этом во вторник, 22 августа, рассказали в Следственном комитете России.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что, по данным следствия, 20 августа 2023 года гид-диггер совместно с группой в составе семи человек осуществил проведение экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве.

Ведутся следственные действия, несколько человек объявлены в розыск. Виновным в трагедии грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что восемь человек спустились в подземный коллектор Неглинки на самоорганизованную экскурсию, не санкционированную властями города. Начался ливень, уровень воды в коллекторе резко повысился, участники экскурсии не успели выбраться на поверхность. Найдено, по официальным данным, четыре тела, остальных разыскивают. СМИ сообщали об обнаружении пяти погибших.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что поиск пропавших продолжается, а правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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