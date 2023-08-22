Допустить победу России - не в интересах Вашингтона

Американским властям необходимо начать процесс мирного урегулирования украинского конфликта до того, как российское наступление завершится успехом, а Владимир Путин объявит о победе над коллективным Западом. Такое мнение выразили консультант Государственного департамента США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в Германии Алекс Бурилков в статье для National Interest.

Авторы материала подчеркивают, что, несмотря на спецоперацию и западные рестрикции, экономика России сохраняет стабильность.

Если в этих условиях Москва одержит победу в СВО, "ущерб, нанесенный репутации США и альянса НАТО, будет колоссальным", предупреждают Саттервайт и Бурилков. В этом случае "Россия сможет заявить, что она в одиночку противостояла Западу и победила".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что специальная военная операция на Украине будет продолжаться до достижения ее целей, несмотря на попытки киевского режима и его западных сторонников помешать этому.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверял, что альянс будет поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит в боевых действиях. По его оценкам, "украинцы стабильно продвигаются, хотя ситуация остается крайне неопределенной", хотя в действительности контрнаступление ВСУ почти за три месяца не принесло никаких результатов.

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