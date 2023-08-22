Украинские власти сообщили о взрывах и пожарах в Днепропетровской области

Жителей призвали не выкладывать снимки в соцсетях

Власти Кривого Рога подтвердили сообщения местных СМИ о взрывах в городе. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожья.

Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил информацию о взрывах в городе. В Telegram-канале он призвал жителей "ничего не снимать и не выкладывать в интернет". Вилкул признал, что повреждена энергетическая инфраструктура, многие системы перешли на снабжение от генераторов, частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта.

Ночью в Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога, предупреждение действовало также в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о результатах ударов по юго-востоку региона. По его данным, повреждены несколько линий электропередачи, а также возние пожар на "частном предприятии", передает ТАСС.

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