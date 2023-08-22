Патрушев: США приближают военную инфраструктуру в АТР к границам России

Соединенные Штаты образовали военный союз AUKUS

Соединенные Штаты ради сохранения мнимой гегемонии бесцеремонно расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближая ее к границам России и Китая,. Такое заявление сделал во вторник, 22 августа, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Политик отметил, что Вашингтон "бесцеремонно расширяет военную инфраструктуру, приближая ее к границам России и Китая".

Патрушев напомнил, что США образовали военный союз AUKUS (США, Англия, Австралия), а также рассматривают возможность поставок оружия Тайваню и создания нового союза "тихоокеанской четверки": США, Япония, Австралия, Филиппины, сообщает ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Япония и Южная Корея уже подают сигналы о том, что они не прочь разместить на своей территории американское ядерное оружие или обзавестись своим собственным. По его словам, части военной инфраструктуры НАТО планируется передвигать в Индо-Тихоокеанский регион, в том числе в Австралию.

При этом остоянный представитель Великобритании при НАТО Дэвид Куорри уверял, что Североатлантический альянс не планирует принимать в свои ряды государства Индо-Тихоокеанского региона. Он заявил, что члены альянса не собираются "переносить" его в Индо-Тихоокеанский регион, но подчеркнул важность готовности НАТО к угрозам из любой точки планеты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"