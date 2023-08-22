Маск напугал Пентагон признанием в контактах с Путиным

Глава SpaceX обеспокоен тем, что его технологии используются в военных целях

Илон Маск очень обеспокоен тем, что его технологии используются в военных целях. К ужасу представителей Пентагона, глава SpaceX заявил, что лично разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, пишет репортер-расследователь Ронан Фэрроу в статье для журнала The New Yorker.

Издание отмечает, что представители Пентагона были заинтересованы в усилиях SpaceX по предоставлению украинским военным доступа в интернет с помощью Starlink. При этом Маска такое использование технологий его компании беспокоило, он выступал за скорейшие переговоры с Владимиром Путиным относительно Украины. Американский миллиардер был убежден, что президент России хочет мира.

Бывший замглавы Пентагона Колин Каль в беседе с автором материала отметил: Маск нервничал из-за того, что участие Starlink все чаще рассматривалось в России как "содействие военным усилиям Украины". По словам предпринимателя, он наблюдает яркую иллюстрацию того, как технология, разработанная для мирных целей, используется для ведения войны. Маск признался, что это заставило его задуматься.

Сам глава SpaceX в октябре 2022 года опроверг сообщения СМИ о том, что он говорил с Владимиром Путиным перед тем, как представить свои предложения по урегулированию украинского конфликта. По словам Маска, он беседовал с президентом России лишь однажды – 18 месяцев назад. Тогда темой разговора был только космос, утверждал миллиардер.

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