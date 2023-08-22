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В Турции опровергли сообщения о тайных переговорах по зерновой сделке

09:17
  • вторник
  • 22 августа 2023

Россия вышла из соглашения

Анкара не ведет тайных переговоров по зерновой сделке, как пишут в западных средствах массовой информации. Об этом во вторник, 22 августа, рассказал источник в администрации президента Турции.
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По словам собеседника РИА Новости, подобные публикации "не стоят комментариев", поскольку турецкий лидер "буквально вчера, в обращении к нации после заседания кабмина, заявил, что Анкара работает над возобновлением зерновой сделки с учетом ожиданий всех сторон".

Турецкие цели и инициативы в этой области "предельно открыты и ясны", подчеркнул источник. Они заключаются в том, чтобы воспрепятствовать угрозе продовольственной безопасности в нуждающихся странах.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил украинским властям, что зерно можно вывозить по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. А самый дешевый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции. Однако Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию.

На этом фоне появились сообщения о том, что Россия, Турция и Катар готовят "новое соглашение" вместо черноморской инициативы, чтобы "беспрепятственно" осуществлять поставки сельскохозяйственной продукции из России в беднейшие страны африканского континента.

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