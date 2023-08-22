США не спешат передавать Украине дальнобойные ракеты

Украина хочет получить от Вашингтона американские крылатые ракеты JASSM, которые могут помочь ей захватить Крым, пишет журнал Forbes.

По словам собеседников издания, истребители F-16, на получении которых настаивает Украина, несовместимы с британскими ракетами Storm Shadow или Scalp, но совместимы с американскими крылатыми ракетами JASSM, поэтому они попали в "список желаний" Киева.

Киевский режим уверяет мир в оборонительном характере своих действий и утверждает, что не собирается наносить удары по российской территории. Однако Украина считает Крым своей землей, "незаконно аннексированной" и "оккупированной" Россией, а значит, допускает атаки на полуостров. Вооруженные силы Украины неоднократно наносили удары по Крыму.

В частности, 19 августа, ВСУ использовали ракету ПВО С-200, переоборудованную в ударный вариант, для удара по Крымскому полуострову. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе. Жертв и разрушений на земле нет.

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