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Лавров прибыл на саммит БРИКС в Йоханнесбург

09:39
  • вторник
  • 22 августа 2023

Владимир Путин примет участие в саммите по видео-конференц-связи

Сергей Лавров прибыл в ЮАР. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите БРИКС, который открывается в Йоханнесбурге. Самолет главы российского МИД приземлился на базе ВВС ЮАР Ватерклоф.

Лавров связал расширение БРИКС с построением справедливого мира
Более 40 глав государств примут участие в саммите БРИКС

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Отмечается, что это крупнейшая за последние годы встреча глав государств и правительств Глобального Юга – на форум приглашены лидеры 54 африканских стран.

Как сообщает ТАСС, президент России примет полноформатное участие в саммите по видео-конференц-связи. Владимир Путин, в частности, проинформирует участников о приоритетах российского председательства в объединении в 2024 году. Итоговые договоренности будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации.

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