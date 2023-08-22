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Путин поздравил россиян с Днем государственного флага

11:43
  • вторник
  • 22 августа 2023

Торжественные мероприятия проходят по всей стране

Россия отмечает День государственного флага - символа единства, верности традициям и уважения к многовековой истории нашей страны. С праздником граждан поздравил Владимир Путин. Во всех регионах - от Калининграда до Чукотки - концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы. Десятки мероприятий проходят в столице. Торжества также в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.
В России отмечают День Государственного флага

Праздник флага - поистине народный. 33 года назад триколор снова стал государственным символом нашей страны. Свою историю российский стяг ведёт аж с петровских времён. И представляет собой не просто набор цветов. По одной из версий, белый символизирует чистоту и независимость. Синий - знак верности и преданности. Красный - смелость и решительность. Нашего народа.

"У нас особое отношение к бело-сине-красному знамени. Это наш официальный государственный флаг, который был утверждён в этом качестве Петром Великим. Трёхцветный флаг вновь был поднят над нашей страной 22 августа 1991 года. С этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, но, по сути, восстановили суверенитет нашей страны. Россия - тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг - это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперёд. До победы. Утверждать славу России", - заявил Путин.

Поздравления в этот день звучат со всех уголков нашей огромной страны. От всего сердца. Тёплые эмоции способны растопить даже льды Арктики. Уникальную акцию провели российские учёные и полярники, развернув бело-сине-красное знамя прямо на участке Северного Ледовитого океана.

Торжественные мероприятия проходят по всей стране. В числе первых праздник начали отмечать на Дальнем Востоке. В Хабаровске волонтёры всем желающим, которых было немало, раздавали ленточки в цветах российского триколора. Флаг - не только символ государства, но и физическое проявление прямой связи между поколениями. Достижения прошлого крепко переплетены с целями на будущее. 

У кампуса Сибирского федерального университета в Красноярске бело-сине-красное знамя подняли под государственный гимн. Под знамёнами российского флага наши солдаты сегодня освобождают республики Донбасса. И день триколора - ещё одна возможность поблагодарить их за все подвиги. В Донецке - автопробег с бело-сине-красными знамёнами.

Особая реликвия - флаг, на котором оставили свои подписи представители воинских частей, работающие в СВО, теперь развевается и на вершине Эльбруса. Российские росгвардейцы этот день решили отметить с долей экстрима - прыгнули с парашюта. В руках, конечно, знаменитый триколор.

Поздравления для соотечественников звучат даже из космоса. "Флаг - самый узнаваемый символ нашего государства в мире. И мы гордимся тем, что он представлен на борту Международной космической станции, где мы трудимся на благо своей страны", - заявил Сергей Прокопьев.

Российский триколор - символ гордости за все достижения и неоценимые труды поколений.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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Празднование Дня Государственного флага России
День флага России
День флага России
День флага России
День флага России
День Государственного флага России
День Государственного флага России
Празднование Дня Государственного флага России
Празднование Дня Государственного флага России
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