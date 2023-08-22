Путин поздравил россиян с Днем государственного флага

Торжественные мероприятия проходят по всей стране

Россия отмечает День государственного флага - символа единства, верности традициям и уважения к многовековой истории нашей страны. С праздником граждан поздравил Владимир Путин. Во всех регионах - от Калининграда до Чукотки - концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы. Десятки мероприятий проходят в столице. Торжества также в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Праздник флага - поистине народный. 33 года назад триколор снова стал государственным символом нашей страны. Свою историю российский стяг ведёт аж с петровских времён. И представляет собой не просто набор цветов. По одной из версий, белый символизирует чистоту и независимость. Синий - знак верности и преданности. Красный - смелость и решительность. Нашего народа.

"У нас особое отношение к бело-сине-красному знамени. Это наш официальный государственный флаг, который был утверждён в этом качестве Петром Великим. Трёхцветный флаг вновь был поднят над нашей страной 22 августа 1991 года. С этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, но, по сути, восстановили суверенитет нашей страны. Россия - тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг - это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперёд. До победы. Утверждать славу России", - заявил Путин.

Поздравления в этот день звучат со всех уголков нашей огромной страны. От всего сердца. Тёплые эмоции способны растопить даже льды Арктики. Уникальную акцию провели российские учёные и полярники, развернув бело-сине-красное знамя прямо на участке Северного Ледовитого океана.

Торжественные мероприятия проходят по всей стране. В числе первых праздник начали отмечать на Дальнем Востоке. В Хабаровске волонтёры всем желающим, которых было немало, раздавали ленточки в цветах российского триколора. Флаг - не только символ государства, но и физическое проявление прямой связи между поколениями. Достижения прошлого крепко переплетены с целями на будущее.

У кампуса Сибирского федерального университета в Красноярске бело-сине-красное знамя подняли под государственный гимн. Под знамёнами российского флага наши солдаты сегодня освобождают республики Донбасса. И день триколора - ещё одна возможность поблагодарить их за все подвиги. В Донецке - автопробег с бело-сине-красными знамёнами.

Особая реликвия - флаг, на котором оставили свои подписи представители воинских частей, работающие в СВО, теперь развевается и на вершине Эльбруса. Российские росгвардейцы этот день решили отметить с долей экстрима - прыгнули с парашюта. В руках, конечно, знаменитый триколор.

Поздравления для соотечественников звучат даже из космоса. "Флаг - самый узнаваемый символ нашего государства в мире. И мы гордимся тем, что он представлен на борту Международной космической станции, где мы трудимся на благо своей страны", - заявил Сергей Прокопьев.

Российский триколор - символ гордости за все достижения и неоценимые труды поколений.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"