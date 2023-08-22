В ЮАР стартует саммит БРИКС

В Йоханнесбург уже прибыл Сергей Лавров

В ЮАР во вторник открывается 15-й саммит БРИКС. В нём примут участие руководители 50 государств и международных организаций. Владимир Путин обратится к гостям форума по видеосвязи.

Очно Россию представляет Сергей Лавров. Он прибыл в Йоханнесбург этим утром. Церемония встречи получилась колоритной. Российского министра приветствовали народными танцами.

На саммите обсудят повышение роли нацвалют и расширение состава объединения. Заявки на вступление подали более 20 стран. Новые участники существенно повысят экономический потенциал БРИКС, на государства которого уже сейчас приходится более 40 процентов населения Земли и треть мирового ВВП. Страны-участницы быстро укрепляют свои финансовые и политические позиции, образуя новый полюс влияния.

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