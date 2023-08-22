ВС России приближаются к Купянску

Российские подразделения охватывают город полукольцом

Данные о ходе спецоперации. Российские войска группировки "Запад" отразили шесть атак неонацистов на Купянском направлении. Уничтожены десятки боевиков. По укрепрайонам ВСУ наносят удары тяжёлые огнемётные системы. Наши бойцы успешно развивают наступление и продолжают освобождать населённые пункты от киевских радикалов.

Расчет артиллерийской установки прицельно бьет по позициям боевиков в Петропавловке. По сути, этот поселок уже пригород Купянска. Сегодня точечным огнем бойцы уничтожили на этом направлении еще один опорный пункт ВСУ. И, по последним данным с передовой, штурмовые группы российских войск смогли зацепиться за окраины Петропавловки.

До самого Купянска по прямой остается чуть больше четырех километров. Российские подразделения охватывают город полукольцом. С флангов идет ликвидация остатков гарнизона неонацистов в Синьковке. И хотя противник сопротивляется, похоже, украинские власти смирились с тем, что Купянск придется сдать. В генштабе ВСУ признают - остановить наступление наших танковых и мотострелковых подразделений невозможно.

Что украинское командование точно никак не ожидало, так это серии мощных артиллерийских и танковых контратак российской группировки на Донецком фронте.

Авдеевка, Артемовск, Клещеевка, Курдюмовка - на всех этих участках десантники и мотострелки отбросили боевиков с занимаемых позиций. Часть их укреплений захвачена.

Продвижение не большое. Но тут важен сам факт. Внезапные вылазки на приоритетном для ВСУ направлении сейчас выглядят как звонкая оплеуха Зеленскому. И особенно его заявлениям натовским кураторам - мол, еще не много, и российская армия будет выброшена из Артемовска.

Как никогда активно десантники применяют дроны-камикадзе. Оператор ведет снаряженный взрывчаткой беспилотник к блиндажу. Мгновения, удар. Точка ликвидирована. Следующий пуск - по машине с националистами.

Если еще полгода назад дроны были штучными и применяли их только по крайне важным целям, то сегодня российская оборонка обеспечивает фронт этим видом вооружений бесперебойно. И в таких объемах, что бойцы могут применять в атаках не один беспилотник, а целый рой.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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