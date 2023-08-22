В США растет недовольство политикой Джо Байдена

К американскому лидеру скопилось много вопросов

Пока США продолжают затягивать с поставками оружия Киеву, украинское контрнаступление превратилось в смертельно опасную и изнурительную кампанию. Об этом пишет Wall Street Journal. По данным американского издания, новый пакет помощи от Вашингтона все ещё находится под вопросом: Конгресс отказывается одобрять выделение средств, пока Байден не предоставит отчет, на что пойдут очередные 24 миллиарда долларов. Впрочем, к американскому лидеру скопилось немало вопросов и со стороны обычных граждан.

Из аэропорта в пострадавший от лесных пожаров район кортеж из 27 автомобилей американского президента встречает десятки плакатов с гневными надписями. Один из жителей вывесил на своей лужайке табличку: "Предатель Джо должен уйти". Осмотрев разрушенные пожарами районы, глава Белого дома поведал историю 15-летней давности:

"У нас с Джилл есть немного понимания, каково это — потерять дом… Это было воскресенье, и молния ударила в дом, повредив проводку, короче говоря, я почти потерял мою жену, Corvette 67-го года и кошку".

Неизвестно, Байден снова забыл или решил приукрасить, но американские СМИ тогда писали лишь о незначительном возгорании на кухне. История не помогла. Люди недовольны тем, что пока горели Гавайи, глава Белого дома провел на пляже без малого 60 часов. А еще попросил 24 миллиарда долларов для Киева. Американские телеканалы при этом продолжают зомбировать население темой войны на Украине.

"Почти все, что NBC и NY Times рассказали вам о войне на Украине, является ложью. "Российская армия некомпетентна", - утверждают они. "Украина - это демократия!" "Владимир Путин пытается захватить мир!" "К счастью, украинцы побеждают". Каждое утверждение является ложным", - отметил американский ведущий Такер Карлсон.

"Большинство американцев ничего не знают об Украине. Если мы будем настаивать на этой войне с Россией, она дойдет до нас здесь. Самое умное, что мы можем сделать, это закончить эту войну сейчас. Русские никогда не потерпят присутствия сил НАТО на украинской земле", - заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Американские чиновники в кулуарах выражают сомнение в том, что военная помощь в будущем году останется на прежнем уровне, сетует "Файненшл Таймс". Впрочем, шансов победить у Украины нет, остается надежда на зимнее затишье - возможно, получится пополнить военные запасы Киева, пишет "Вашингтон пост". Итальянский генерал Марко Бертолини говорит, что Москве недостаточно перемирия с перспективой того, что через мгновение Украина вступит в НАТО и возобновит боевые действия. Конфликт может быть закрыт только путем переговоров. Но западные союзники не хотят рассматривать такой план.

"Греция примет участие в тренировках наших пилотов на F-16. Спасибо за это. Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море. Он может работать, но, чтобы его работа была стабильной, мы требуем усиления воздушного щита", - сказал Зеленский.

Чтобы подбодрить гостя, греческий премьер пообещал поддержать вступление Украины в НАТО, но лишь при согласии союзников и при соблюдении условий, оговоренных в Вильнюсе. Правда, никакой декларации там прописано так и не было. Запад научился умело лавировать между просьбами киевского попрошайки, который приготовил новую хотелку – американские крылатые ракеты. А вот и ответ - для чего?

"F-16 еще не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Наращивание количества крылатых ракет может помочь Киеву в достижении одной из его главных целей: "освобождении" Крымского полуострова", - пишут западные СМИ.

Несбыточная мечта – Крым – для Зеленского единственный способ хоть как-то отчитаться за загубленные украинские жизни. После очередного европейского чеса, он вернется лишь с обещаниями и сытым желудком. Накануне в Афинах он побывал на ужине с лидерами стран Западных Балкан, где увиделся и с Александром Вучичем - президентом Сербии - единственной страны из присутствующих, которая не ввела антироссийские санкции. Владимир Зеленский уговорил его на личную встречу.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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