Прощание проходит в столичном ТЮЗе

В Москве прощаются с Игорем Ясуловичем. Народный артист России ушел из жизни в минувшую субботу, ему был 81 год.

Траурная церемония проходит в столичном Театре юного зрителя, в котором долгие годы служил актер. Почтить память Игоря Николаевича пришли его родные, близкие, многочисленные друзья и коллеги, а также студенты.

Игорь Ясулович за свою карьеру сыграл на сцене и в кино более 200 ярких и самобытных ролей. Ему достаточно было появиться в небольшом эпизоде, чтобы образ навсегда остался в памяти у зрителей.

Наибольшую популярность актер получил, снявшись в таких картинах, как "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Гардемарины вперёд", "Гостья из будущего". По словам тех, кто знал Ясуловича близко, он был не только выдающимся артистом, но и человеком особых качеств.

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