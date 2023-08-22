Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Веры Полевой

Помощь нужна срочно

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 12-летней Вере Полевой. Месяц назад ей поставили смертельный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Девочка буквально начала увядать на глазах, с каждым днём ей становится всё хуже. И единственный шанс для Веры справиться с недугом - начать принимать комплекс специальных препаратов. Но курс лечения стоит более восьми с половиной миллионов рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Веры. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

12-летняя Вера очень расстроилась, когда попала в больницу: решила, что огорчила этим самых любимых людей.

"Мама очень сильно переживает, плачет всегда и сестра есть, которую зовут Аллочка. Побыстрее выздоровею и поеду праздновать ее день рождения", - говорит Вера.

Только Вера не знает, что ее болезнь быстро не вылечить, потому что это острый лимфобластный лейкоз. Рак крови.

"Бластные клетки очень быстро распространяются, развиваются и могут вытеснить основные клетки кроветворения, в связи с чем развивается такие состояния как инфекционные эпизоды, кровотечения и тому подобное… Это может привести к летальному исходу", - пояснила Кристина Борисенко, врач-гематолог ФБГОУ ВО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова.

Смертельный диагноз открылся месяц назад. Всегда жизнерадостная Вера вдруг потеряла аппетит, стала много спать. Сдали кровь, на всякий случай. И жизнь перевернулась.

Теперь девочка на круглосуточных капельницах. Ее организм самостоятельно не сопротивляется вирусам и бактериям. Любая инфекция смертельно опасна. С Верой в палате дежурит папа, они лучшие друзья. Больше сюда никого не пускают. Мама с сестрой приезжают только постоять под окнами.

Мама Веры себя утешает - говорит, может, и хорошо, что ее не пускают к дочери – девочка не должна видеть горьких материнских слез. "С 31 июля она находится здесь, и я ее не видела. Мне помогают все. Сестра, мама, свекровь, родные", - говорит Оксана Полевая, мама Веры.

Врачи говорят, что шанс выжить у Веры есть - и эту форму лейкоза можно победить, но нужен комплекс специальных препаратов. Они редкие и очень дорогие. Курс стоит 8 миллионов 556 тысяч рублей.

"Собрать такую большую сумму не сможем. Поэтому обращаемся к людям. Помочь Верочке выздороветь. Она такой ребенок, что ее обидь, а она еще будет прощения просить - она настолько добрый человек…" – сказала Оксана Полевая.

В больнице Вера стала всеобщей любимицей. Каждому всегда скажет что-то приятное. Она постоянный слушатель вот таких маленьких концертов. И только папа видит - дочь слабеет на глазах.

"Ей достаточно выйти в коридор, дойти, послушать, вернуться обратно и все, она уже устала", - рассказал Алексей Полевой.

Это значит, что поддерживающие капельницы почти не помогают, и лечение нужно начинать в ближайшие дни. Иначе Веры может не стать в любой момент. "Надеемся на помощь со стороны людей. Добрых людей. Чтобы помогли нам", - говорит папа Веры.

Пока есть силы, девочка просто продолжает жить - учит любимый английский язык. Сейчас Вера словно оправдывает свое имя. Не сомневается, что все будет хорошо.

"Это единственный человек, который заходит в церковь и говорит… не просит что-то. Она говорит Ему: желаю тебе счастья, крепкого здоровья, следи за всеми, наблюдай, я рядом, ничего не бойся", - рассказал папа Веры.

Спасти девочку может только чудо. И это чудо - неравнодушие. Когда на чужую беду откликается совершенно незнакомый человек. Даже самое скромное участие каждого дарит надежду. На то, что Вера останется с нами.

У Веры нет времени ждать, коварная болезнь быстро прогрессирует. И девочке очень нужна ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Веры Полевой, программа 1765

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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