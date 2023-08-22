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Путин направил соболезнования родным и близким Игоря Ясуловича

09:58
  • вторник
  • 22 августа 2023

Актер умер 19 августа

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким актера Игоря Ясуловича, который скончался 19 августа в возрасте 81 года.
Умер Игорь Ясулович

Российский лидер назвал Ясуловича талантливым артистом, который высоко держал творческую, профессиональную планку, сохранял неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства.

Путин также напомнил, что Ясулович был прекрасным наставником и педагогом, сообщает пресс-служба Кремля.

Игорь Ясулович — народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации. За свою долгую жизнь актер снялся почти в пяти сотнях фильмов и сериалов, а также работал в качестве актера дубляжа. Кроме того, он снял три фильма в качестве режиссера. Служил в Московском ТЮЗе.

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Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
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