Путин направил соболезнования родным и близким Игоря Ясуловича

Актер умер 19 августа

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким актера Игоря Ясуловича, который скончался 19 августа в возрасте 81 года.

Российский лидер назвал Ясуловича талантливым артистом, который высоко держал творческую, профессиональную планку, сохранял неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства.

Путин также напомнил, что Ясулович был прекрасным наставником и педагогом, сообщает пресс-служба Кремля.

Игорь Ясулович — народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации. За свою долгую жизнь актер снялся почти в пяти сотнях фильмов и сериалов, а также работал в качестве актера дубляжа. Кроме того, он снял три фильма в качестве режиссера. Служил в Московском ТЮЗе.

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