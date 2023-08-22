Раскрыто содержимое шприца, уколовшего девочку в каршеринге

Возбуждено уголовное дело

В шприце, оставленном в автомобиле каршеринга в Москве, оказался мефедрон.

Специалисты взяли пробу с иглы, результаты показали синтетический наркотик. Пострадавшая 10-летняя девочка уже сдала все необходимые анализы на различные заболевания.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, следователи устанавливают предыдущих пассажиров каршеринга, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Об инциденте стало известно накануне. В автомобиле каршеринга BelkaCar в Москве десятилетняя девочка укололась шприцем с неизвестной жидкостью светло-бежевого цвета. В машину девочка села вместе с родителями, после инцидента ее срочно отвезли в больницу.

В BelkaCar заявили, что по данному факту начало внутреннее расследование.

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