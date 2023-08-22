Трамп заявил, что власти США боятся его бегства в Россию

Политик прокомментировал назначение ему залога

Американский прокурор боится возможного побега 45-го президента США Дональда Трампа в Россию — такое мнение высказал сам политик.

Трамп прокомментировал решение прокурора назначить залог в 200 тысяч долларов для него по делу о вмешательстве в выборы.

Экс-президент предположил, что прокурор "сочла, что есть риск того, что я улечу далеко-далеко — возможно, в Россию, буду делить золотой куполообразный люкс с Владимиром (Путиным), и больше меня никто не увидит и не услышит", сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что Дональд Трамп добровольно явится в тюрьму округа Фултон 24 или 25 августа. Там ему и еще 18 подозреваемым предстоит пройти формальную процедуру ареста: их обыщут, сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев. В начале сентября Трампу официально предъявят обвинения по делу о вмешательстве в выборы 2020 года.

Бывшая соперница Трампа по этим выборам, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что сам факт уголовного преследования бывшего главы государства является "ужасным моментом" для политической системы страны. По ее словам, политически мотивированное преследование Трампа приведет к ликвидации "свободных судов" в стране.

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