Московские аэропорты отменили и задержали четыре десятка рейсов

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов

Задержки и отмены вылетов зафиксированы утром 22 августа в четырех основных аэропортах Московского авиаузла. Во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском выбились из графика более 40 рейсов.

Ограничения в московских аэропортах Внуково и Домодедово вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Причина – сообщения о сбитых в Подмосковье дронах. Сейчас все четыре аэропорта работают штатно.

По данным сервиса "Яндекс Расписание" на 9.30 утра, в Домодедово задержаны 24 рейса, в Шереметьево 12 рейсов задержаны и 3 отменено, один рейс задержан в Жуковском, во Внуково отменено 3 рейса и 5 задержаны, передает РИА Новости.

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