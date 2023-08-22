Российским нефтяникам рекомендовали найти способ сдержать цены на дизель

Такое заявление сделало Минэнерго

Министерство энергетики России рекомендовало нефтяным компаниям изыскать возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны, сообщает ТАСС.

Это сообщение появилось после публикаций СМИ о том, что все больше регионов России стали сообщать о нехватке топлива на АЗС — по этим данным, на ряде заправок исчезают некоторые виды бензина и дизель. Вслед за Астраханской, Волгоградской областями и Калмыкией сигналы приходят из Саратовской, Рязанской и Новосибирской областей, а также Крыма.

В июле Министерство энергетики России заявило, что намерено пресечь схемы серого экспорта бензина и по этой причине рассматривает возможность составления списка экспортеров топлива. Предполагается, что будет сформирован перечень нефтеперерабатывающих заводов, которым будет разрешен экспорт.

Одним из крупных направлений российского энергетического экспорта является Бразилия. Только в августе эта страна импортирует порядка 235 тысяч баррелей нефтепродуктов из России в сутки. Текущие показатели импорта из России в Бразилию закрепили за Москвой статус крупнейшего поставщика дизельного топлива в южноамериканскую страну.

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