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"Красный" уровень погодной опасности объявлен в крупных городах Италии

10:49
  • вторник
  • 22 августа 2023

Из-за жары в группе риска даже полностью здоровые люди

Очередную волну аномальной жары принес на Апеннины африканский антициклон "Нерон". Во всех крупных городах Италии объявлен высший, "красный" уровень погодной опасности. Минздрав предупреждает о реальной угрозе не только для входящих в группу риска пожилых или страдающих хроническими заболеваниями людей – под ударом, утверждают медики, даже здоровые и активные граждане.

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"Красный" уровень введен в 16 из 27 крупнейших городов страны. Речь идет, в частности, о Риме, Милане, Турине, Генуе, Болонье, Флоренции, Неаполе и Палермо. Готовится войти в "красную" зону и Венеция. Термометры в этих городах показывают 40 градусов, а кое-где и выше.

Синоптики предупреждают, что нынешняя волна зноя, который сопровождается высокой влажностью и сильной духотой, продлится до конца недели. Изменений стоит ожидать только в понедельник, 28 августа. Температура воздуха в северных регионах Италии может упасть сразу на 10-13 градусов, передает РИА Новости.

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