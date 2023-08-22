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Вооруженные силы России выбили украинские войска из центра Работино

11:12
  • вторник
  • 22 августа 2023

В селе идут тяжелые бои

Вооруженные силы (ВС) России выбили украинские войска из центра села Работино в Запорожской области.

Об этом во вторник, 22 августа, глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Наша армия не дает противнику шансов продвинуться и закрепиться в населенном пункте.

"Наши ребята выбили украинских боевиков с занятых ими ранее позиций в центральной части Работина", - сказал он (цитата по РИА Новости).

В настоящий момент в селе идут тяжелые бои, Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на северных окраинах.

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