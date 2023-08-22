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Япония сбросит 31,2 тысячи тонн воды с "Фукусимы" до конца марта 2024 года

11:18
  • вторник
  • 22 августа 2023

На АЭС "Фукусима-1" в 2011 году произошла авария

Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, составит 31,2 тысячи тонн. Об этом во вторник, 22 августа, рассказали представители компании — оператора станции TEPCO.

При этом общая концентрация радиоактивного трития в сброшенной воде составит около 5 триллиона беккерелей, сообщает Kyodo.

Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, хранят в гигантских резервуарах на станции.

Еще весной 2021 года японские власти объявили, что намерены сбросить воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Тихий океан. Против выступают соседние Китай и Южная Корея. По мнению ученых, опасность представляет радиоактивный тритий, который не получится удалить из воды. Однако правительство Японии уже заручилось поддержкой США и гендиректора МАГАТЭ.

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