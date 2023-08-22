Россия потратит еще почти 500 млн рублей на ремонт дорог

Деньги получат пять регионов

Российское правительство дополнительно выделит более 490 млн рублей на ремонт дорожной инфраструктуры в Орловской, Рязанской, Смоленской и Ярославской областях, а также в Приморье. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В частности, более 143 млн рублей пойдет на восстановление магистралей в Приморском крае, пострадавших от паводка в 2022 году. На реконструкцию Красного моста в Орле будет направлено 50 млн рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

10 августа глава российского правительства Михаил Мишустин обсудил с членами правительства обустройство дорог в регионах. Было решено направить около 15 млрд рублей из бюджета на содержание и текущий ремонт автомобильных трасс регионального и местного значения, в том числе улично-дорожной сети.

В марте глава государства Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров напомнил, что страна в 2022 году вышла на рекордные объемы по ремонту автомобильных дорог. Президент подчеркивал, что набранные темпы необходимо удержать.

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