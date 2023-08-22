Экспертная комиссия по инновационным технологиям рассмотрела рекомендации по применению ТИМ в Москве

Разработанные рекомендации будут способствовать более эффективному применению ТИМ на городских объектах

Эксперты изучили рекомендации по применению в Москве технологий информационного моделирования (ТИМ). Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики

"В ходе очередного заседания экспертной комиссии по инновационным технологиям и техническим решениям представители более 10 профильных органов исполнительной власти и организаций Москвы рассмотрели вопросы, касающиеся методических рекомендаций по применению ТИМ, а также включению в строительный каталог новой инновационной продукции", – сообщили в ведомстве.

Участники заседания подчеркнули, что разработанные по заказу департамента методические рекомендации по применению ТИМ на этапе строительства объектов капитального строительства будут способствовать более эффективному и комплексному применению ТИМ на городских объектах. Документ рекомендован для практического применения всеми профильными организациями столичного строительного комплекса.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"