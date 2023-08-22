В России за неделю госпитализировали 1002 человека с COVID-19

Скончались 34 пациента

С 14 по 20 августа в России госпитализировано 1002 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 22 августа, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 2769 человек, скончались 34 пациента с коронавирусом.

В Москве за обозначенный период выявлены 967 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 346. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 289 человек, в Московской области – 48.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22986528 случаев заболевания, зарегистрировано 399972 летальных исхода.

С 23 мая ковид-статистика в России публикуется не ежедневно, а еженедельно. Свежая сводка выходит по вторникам.

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