ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стал известен вопрос тестового электронного голосования в Москве

11:36
  • вторник
  • 22 августа 2023

Оно состоится 25 августа

Москвичи на тестовом электронном голосовании решат, какие мероприятия для жителей они выбрали бы на День города.

Об этом во вторник, 22 августа, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Традиционно на тестовое голосование выносят важные для развития Москвы вопросы. Ответить можно будет как и электронно, так и на избирательных участках.

"Это традиционная процедура, в ходе которой жители столицы могут ознакомиться с нововведениями в процессе голосования, а организаторы – убедиться в корректной работе всех систем", – подчеркивается в тексте.

Тестирование будет проходить 25 августа с 8:00 до 14:00. Ссылка для участия в электронном голосовании появится в день голосования тут.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка за ноутбуком
Девушка за ноутбуком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.