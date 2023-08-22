Стал известен вопрос тестового электронного голосования в Москве

Оно состоится 25 августа

Москвичи на тестовом электронном голосовании решат, какие мероприятия для жителей они выбрали бы на День города.

Об этом во вторник, 22 августа, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Традиционно на тестовое голосование выносят важные для развития Москвы вопросы. Ответить можно будет как и электронно, так и на избирательных участках.

"Это традиционная процедура, в ходе которой жители столицы могут ознакомиться с нововведениями в процессе голосования, а организаторы – убедиться в корректной работе всех систем", – подчеркивается в тексте.

Тестирование будет проходить 25 августа с 8:00 до 14:00. Ссылка для участия в электронном голосовании появится в день голосования тут.

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