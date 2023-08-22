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Вучич рассказал о стремлении БРИКС стать альтернативой коллективному Западу

11:50
  • вторник
  • 22 августа 2023

Стать членами объединения хотят многие страны

Расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) станет историческим моментом, и объединение приобретает статус глобального игрока, который стремится стать альтернативой коллективному Западу. Об этом во вторник, 22 августа, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Лавров прибыл на саммит БРИКС в Йоханнесбург

Политик усомнился в том, что решение о расширении БРИКС "смогут принять это решение сегодня, но если они его примут, это, безусловно, будет историческое решение и важное решение".

По мнению Вучича, благодаря этому "геополитическая игра становится все интереснее", сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что БРИКС запустил процесс расширения объединения, чтобы стать одной из опор более справедливого полицентричного миропорядка. Также дипломат заявил, что БРИКС имеет потенциал для нахождения точек соприкосновения по самым сложным вопросам.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев указывал, что БРИКС в отличие от НАТО может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях. Он объяснил это тем, что входящие в БРИКС государства объединяет признание главенства международного права, неприятие вмешательства во внутренние дела независимых государств, а также готовность бескомпромиссно отстаивать свои интересы и с пониманием относиться к решениям других стран.

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