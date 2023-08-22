Киев пригласил "опытных иностранных пилотов" полетать на украинских F-16

Вашингтон одобрил передачу Киеву американских F-16 от Дании и Нидерландов

Киев готов принять опытных иностранных пилотов истребителей F-16, не служащих в вооруженных силах своей страны. В украинском законодательстве нет ничего, что могло бы помешать иностранцам работать на Украине, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Секретарь СНБО надеется, что западные летчики с украинскими корнями "добровольно" примут участие в управлении истребителями F-16. Такие люди есть, и они готовы "встать на защиту своей родины", - цитирует Данилова британское издание Times.

Ранее стало известно, что Вашингтон решил одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Дания обещает направить на Украину 19 самолетов, Нидерланды передадут еще 42.

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