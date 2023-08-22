Киев решил привлечь Болгарию к созданию альтернативного зернового коридора

Украина ищет пути экспорта своей сельхозпродукции

Украина рассчитывает, что София поддержит идею Киева о так называемом альтернативном зерновом коридоре. Об этом во вторник, 22 августа, рассказали в пресс-службе украинского лидера Владимира Зеленского.

Политик обсудил с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым сотрудничество по обеспечению устойчивой безопасности в Черном море и функционированию зернового коридора альтернативными путями.

Украина готова использовать альтернативные пути для зернового коридора и рассчитывает на поддержку Болгарии в этом, цитирует Зеленского ТАСС.

Ранее источник в Турции заверил, что Анкара не ведет тайных переговоров по зерновой сделке, как пишут в западных средствах массовой информации. По его словам, турецкие цели и инициативы в этой области "предельно открыты и ясны", они заключаются в том, чтобы воспрепятствовать угрозе продовольственной безопасности в нуждающихся странах.

Тем временем страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудили возможность поставок российского зерна в регион через Индию и Китай. Министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан отметил, что это возможно, "если хотим упростить поставки".

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