Франция передала Киеву пробную партию ракет SCALP

Киев доволен темпами поставок

Франция передала Украине первую партию ракет класса "воздух - поверхность" большой дальности SCALP.

Об этом во вторник, 22 августа, заявил посол Украины в Париже Вадим Омельченко. Он оценил темпы поставок как "очень хорошие", передает ТАСС.

"Эта партия была пробная. <...> SCALP будут, поставки продолжаются", - сказал он в интервью украинскому изданию "Левый берег".

Ранее агентство Reuters написало, что ракеты SCALP будут адаптированы для применения самолетами советского образца.

Кроме того, Киев хочет получить от Вашингтона крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16, поскольку ракеты SCALP и Storm Shadow с ними не совместимы

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"