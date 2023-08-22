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В России ко Дню знаний резко подорожали цветы

12:01
  • вторник
  • 22 августа 2023

Дороже всего обойдутся букеты жителям столицы

Продавцы цветов уже подготовились к грядущему Дню знаний. Букеты, которые по традиции преподносят школьники учителям 1 сентября, резко подорожали.

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Эксперты использовали данные специализированных цветочных магазинов и чеков смарт-терминалов "Эвотор", и сравнили стоимость букета в российских регионах за период с 1 по 20 августа в 2023 и 2022 годах. Выяснилось, что цветы уже подорожали на 17% по сравнению с прошлым годом.

По данным анализа, средняя стоимость букета в этом году составила 1526 рублей. Дороже всего обходятся цветы жителям Москвы 2142 рубля. В Перми родители платят в два раза меньше - 1105 рублей. Средняя цена цветочной композиции для учителя в Санкт-Петербурге составила 1684 рубля, в Краснодарском крае - 1952 рубля, передает РИА Новости.

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