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Le Temps: Киев может активизировать попытки наступления в ближайшие недели

12:18
  • вторник
  • 22 августа 2023

ВСУ боятся осадков

Украина закрыла практически всем иностранным журналистам доступ в прифронтовую зону.

Заранее об этом западные СМИ никто не предупреждал, написало швейцарское издание Le Temps. Чтобы попасть на линию фронта, нужно иметь личное письменное разрешение от главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Такие ограничения могут означать два момента: или высокий уровень потерь среди личного состава, либо подготовка к новой наступательной операции, пишет издание. При этом наступление может начаться в ближайшие недели из-за опасений, что осадки осложнят ситуацию на фронте.

"Дожди, грязь, снег и отсутствие растительности оставят наших военных на открытом пространстве. Считаю, что тогда все остановится и замрет" - сказал собеседник издания.

Контрнаступление Украины началось в июне 2023 года. На Западе утверждают, что Киеву не удалось добиться больших успехов, а наступление идет не так быстро, как хотелось бы.

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