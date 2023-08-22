Чернышенко опроверг стремление России к технологической автаркии

Страна не собирается изолироваться

Россия не намерена технологически замыкаться и планирует достичь паритета с развитыми странами по критическим технологиям к 2030 году. Такое заявление сделал во вторник, 22 августа, российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Замглавы кабмина подчеркнул, что на пути достижения технологического суверенитета "речь не идет об автаркии, нет задачи замкнуться и сделать все у себя внутри".

При этом по критическим технологиям перед Россией стоит задача достичь паритета, а по сквозным технологиям — стать лидером, цитирует политика "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия должна обладать собственными компетенциями в критически важных отраслях для развития страны. При этом страна не станет замыкаться в себе, а будет развивать взаимовыгодные научные альянсы с другими государствами.

На Западе, несмотря на антироссийскую санкционную политику, также не все согласны с требованиями изолировать Россию. Глава норвежского правительства Йонас Гар Стёре указывал, что в изоляции России нет ничего хорошего, поскольку в столь непростой ситуации необходимо прямое общение, а отсутствие диалога ослабляет возможность достижения мирного урегулирования по Украине.

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