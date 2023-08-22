ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чернышенко опроверг стремление России к технологической автаркии

12:19
  • вторник
  • 22 августа 2023

Страна не собирается изолироваться

Россия не намерена технологически замыкаться и планирует достичь паритета с развитыми странами по критическим технологиям к 2030 году. Такое заявление сделал во вторник, 22 августа, российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Замглавы кабмина подчеркнул, что на пути достижения технологического суверенитета "речь не идет об автаркии, нет задачи замкнуться и сделать все у себя внутри".

При этом по критическим технологиям перед Россией стоит задача достичь паритета, а по сквозным технологиям — стать лидером, цитирует политика "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия должна обладать собственными компетенциями в критически важных отраслях для развития страны. При этом страна не станет замыкаться в себе, а будет развивать взаимовыгодные научные альянсы с другими государствами.

На Западе, несмотря на антироссийскую санкционную политику, также не все согласны с требованиями изолировать Россию. Глава норвежского правительства Йонас Гар Стёре указывал, что в изоляции России нет ничего хорошего, поскольку в столь непростой ситуации необходимо прямое общение, а отсутствие диалога ослабляет возможность достижения мирного урегулирования по Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.