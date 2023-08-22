ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден сравнил пожары на Гавайях с возгоранием на своей кухне

12:42
  • вторник
  • 22 августа 2023

Политик попытался выразить сочувствие жертвам и пострадавшим

Президент США Джо Байден выразил сочувствие пострадавшим от природных пожаров жителям гавайского острова Мауи, сравнив эту ситуацию с возгоранием на кухне своего дома в Вашингтоне.

Лесные пожары перекинулись из Канады в США
Дым от лесных пожаров в Канаде достиг США

Американский политик вспомнил, что 15 лет назад из-за попадания молнии в дом оказалась повреждена электропроводка. По утверждению Байдена, тогда он "чуть не потерял жену, автомобиль Corvette 67 и кошку".

Однако в 2004 году СМИ писали, что "в дом сенатора Джозефа Байдена ударила молния, случилось небольшое возгорание" на кухне, которое пожарные "смогли потушить за 20 минут", сообщает Fox News.

В США из-за жаркой и сухой погоды вспыхнули природные пожары на Гавайях. Ситуацию усугубляет тропический шторм Дора, который раздувает пламя. Жертвами разгула стихии стали десятки людей, многие числятся пропавшими без вести. Идет масштабная эвакуация.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.