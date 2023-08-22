Байден сравнил пожары на Гавайях с возгоранием на своей кухне

Политик попытался выразить сочувствие жертвам и пострадавшим
Президент США Джо Байден выразил сочувствие пострадавшим от природных пожаров жителям гавайского острова Мауи, сравнив эту ситуацию с возгоранием на кухне своего дома в Вашингтоне.
Американский политик вспомнил, что 15 лет назад из-за попадания молнии в дом оказалась повреждена электропроводка. По утверждению Байдена, тогда он "чуть не потерял жену, автомобиль Corvette 67 и кошку".
Однако в 2004 году СМИ писали, что "в дом сенатора Джозефа Байдена ударила молния, случилось небольшое возгорание" на кухне, которое пожарные "смогли потушить за 20 минут", сообщает Fox News.
В США из-за жаркой и сухой погоды вспыхнули природные пожары на Гавайях. Ситуацию усугубляет тропический шторм Дора, который раздувает пламя. Жертвами разгула стихии стали десятки людей, многие числятся пропавшими без вести. Идет масштабная эвакуация.