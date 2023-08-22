Британский военный оценил эффект от передачи F-16 Украине

Эти истребители устарели

Истребители F-16 уже устарели. Машины, которые Дания пообещала передать Украине, планировалось вывести из эксплуатации в датских ВВС в середине следующего года, сообщил британский военный эксперт Шон Белл.

Военный рассказал в эфире Radio Times, что раньше летал на датских модификациях F-16. Самолеты, по его словам, хорошие, но устаревшие, они будут менее надежными, чем современные истребители.

Украинский лидер Владимир Зеленский по итогам визита в Данию заявил, что Киеву обещано 19 F-16, еще 42 обещали Нидерланды. Голландцы поспешили опровергнуть слова Зеленского: у страны всего 42 истребителя. При этом натовские военные признают, что что переданные Киеву самолеты никак не помогут ВСУ.

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