Собянин: Северный дублер Кутузовского проспекта готовят к запуску

Предполагается, что по трассе поедут до 45 тысяч машин в сутки

Строительство Северного дублёра Кутузовского проспекта в Москве вышло на заключительную стадию. Готовность объекта сегодня проверил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города назвал этот дорожный проект одним из уникальных за последние годы, а также предложил москвичам подумать, как назвать новую магистраль.

10 километров основного хода и более 20 - вместе со съездами - один из важнейших транспортных проектов столицы близок к завершению. Работы начались в 2019 году на основании концессионного соглашения - самого крупного для Москвы как по масштабам, так и по стоимости строительства - свыше 60 миллиардов рублей.

Шестиполосная магистраль пройдёт от делового центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАДа с Молодогвардейской улицей. И дальше выйдет на Северный обход города Одинцово в Московской области. Почти половина пути - по эстакадам, мостам и путепроводу.

Собянин: Заканчиваются основные работы новой вылетной магистрали Москвы - Северный дублер Кутузовского проспекта, которую, конечно, с нетерпением ждут сотни тысяч москвичей и жителей Подмосковья. Скажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас работы, что еще осталось сделать до пуска?

Андрей Бочкарев: Большая работа была проведена по вашему поручению. Построены два больших путепровода, которые позволяли коллегам створ расширить. Это Старорублевский, улица Барклая. Мы сейчас по вашей задаче завершаем работы по примыканию Северного дублера к району Шелепихинской набережной, выход на район Сити и так далее. Это почти плюсом еще семь километров.

- Это второй этап уже, следующего года.

- Так точно.

- Он не помешает запуску.

- Не помешает. Будет обеспечено движение. Мы к осени уже готовы полностью завершить работу.

На этом участке строительства от панорамы захватывает дух. Москва-река, деловой центр Сити, новые столичные кварталы. Новая трасса здесь очень нужна. При этом она удачно вписывается в ландшафт, идет вдоль железнодорожных путей, а от домов отделена шумозащитными экранами - их смонтировали почти восемь километров.

Уложен финишный слой асфальта, установлены мачты освещения и даже дорожные знаки уже на месте. На съезде на Шелепихинскую набережную ограничение - 70. А по основному ходу можно будет промчаться со скоростью 90 километров в час.

Предполагается, что по Северному дублеру Кутузовского проспекта поедут до 45 тысяч машин в сутки. Трасса будет платной. Но это не вызовет у водителей ни секунды задержки. К открытию тестируется система "Свободный поток", которая уже зарекомендовала себя на ряде столичных магистралей.

"Здесь применена такая интеллектуальная система взимания платы. Ни барьеров, ни шлагбаумов, ничего здесь не будет. Возможность будет оплатить на всех городских сервисах - и в "Парковки Москвы", и на мос.ру, и в навигаторе Яндекс. Это будет самая современная в мире система оплаты проезда. С коллегами ее тестируем. Уверен, что к моменту запуска система будет многократно проверена", - пояснил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Что ж, давайте заходить уже в систему запуска этой магистрали. Завершать последние работы, ну и готовиться к открытию", - поручил Собянин.

Одновременно идет благоустройство прилегающий территорий. Преобразятся полтора километра Пресненской набережной от моста Багратион до примыкания к новой трассе. И так на всех участках строительства, которое, напомним, завершится уже в сентябре.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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